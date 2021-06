“Ti presento i miei”, in Cattolica il 5 luglio incontro per neodiplomati e le loro famiglie

Dopo l’esame di maturità, una scelta importante attende i diplomati: quella del percorso universitario da intraprendere, per la quale sono di grande aiuto anche il consiglio, l’esperienza e il coinvolgimento dei genitori.

Per questo motivo il Servizio Orientamento dell’Università Cattolica organizza a Piacenza lunedì 5 luglio alle ore 18 “Ti presento i miei”, un’iniziativa in presenza dedicata ad illustrare ai neodiplomati e ai loro familiari i percorsi formativi delle facoltà piacentine: Scienze agrarie, alimentari e ambientali, Economia e Giurisprudenza, Scienze della formazione. Dopo più di un anno si torna ad incontrarsi di persona; tuttavia per chi non potrà partecipare presso il campus, l’evento sarà trasmesso anche in streaming. Dalle ore 18 saranno presentati i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico attivi presso l’ateneo piacentino, in contemporanea in aule diverse, suddivisi in base all’area disciplinare e in particolare:

Scienze e tecnologie agrarie, Scienze e tecnologie alimentari e Food production management (SAFE)

Economia aziendale e Doppia Laurea in Management Internazionale (Double degree)

Management per la sostenibilità

Giurisprudenza: Profilo Diritto e innovazione digitale e Profilo Diritto&Economia (Doppia Laurea +1)

Scienze dell’educazione e della formazione

Al termine delle presentazioni sarà possibile visitare il Campus. Per partecipare all’iniziativa è obbligatoria l’iscrizione https://www.unicatt.it/eventi/evt-ti-presento-i-miei-56314