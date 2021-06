Torna ad animarsi, nel rispetto delle misure di sicurezza, la Biblioteca di strada dell’Infrangibile

Nel rispetto di tutte le misure di sicurezza, anche la Biblioteca di strada dell’Infrangibile a Piacenza riprende a programmare attività e iniziative, aprendo al pubblico dal lunedì al sabato dalle 16 alle 18.30 per consentire la lettura, la consultazione, lo scambio gratuito e la donazione di libri, ma anche un’opportunità di incontro e convivialità per chiunque desideri trascorrere un pomeriggio in compagnia.

Giovedì 17 giugno, contestualmente all’apertura, spazio al mercatino dell’usato dedicato a oggettistica e giochi, ad offerta libera. Ogni giovedì, dalle 20, i Giardini “Vigili del Fuoco” si animeranno invece grazie al tradizionale picnic al parco, dove ognuno porta qualcosa da mangiare e condivide una serata all’insegna della socialità, mentre i volontari della Biblioteca mettono a disposizione tavoli, sedi, stoviglie, condimenti di base e accompagnamento musicale o giochi di società. A breve sarà reso noto il calendario degli incontri proposti dal gruppo che si occupa del progetto “Orto per tutti”, dedicati ad alimentazione, ambiente, orticoltura e giardinaggio, mentre sono in fase di definizione gli appuntamenti che vedranno protagonisti giovani scrittori piacentini per la presentazione delle loro opere.

Non potrà mancare, nella programmazione degli eventi, un momento speciale dedicato a Rossella Noviello, assidua frequentatrice della Biblioteca di strada e promotrice di innumerevoli iniziative sul tema della legalità e della lotta alle mafie.