Torna il Bibiena Art Festival, quattro concerti a Palazzo Anguissola Cimafava

Parte il prossimo 13 giugno il BAF – Bibiena Art Festival 2021, che vede in calendario una serie di appuntamenti fino al 4 luglio attraverso la proposta di iniziative musicali organizzate dal Gruppo Strumentale Ciampi.

All’iniziativa farà seguito un appuntamento straordinario nel mese di settembre, collegato all’Anno della Cultura e al VII centenario della morte di Dante Alighieri. Tutti gli eventi – nella cornice del Salone d’Onore di Palazzo Anguissola Cimafava (via Giordani, 2 – Piacenza) – sono ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per prenotazioni scrivere a direzione@gruppociampi.com. È possibile avere maggiori dettagli sui singoli eventi consultando il sito www.gruppociampi.com cliccando “Bibiena Art Festival”.

IL PROGRAMMA

Domenica 13 giugno 2021, ore 17,30

DUO ARNOLDI-LOCATELLI

Roberto Arnoldi – violino

Fabio Locatelli – pianoforte

Domenica 20 giugno 2021, ore 17,30

Ancora Beethoven

Luca Fanfoni – violino

Angelo Antonino Aliberti – fortepiano

Domenica 27 giugno 2021, ore 17,30

201 anni del fortepiano Slepila 1820

Carlo De Martini – violino

Paola Bozzolini – soprano

Giorgio Radaelli – fortepiano

Domenica 4 luglio 2021 ore 17,30

DUO TAIO-COLOMBAROLLI

Beatrice Taio – flauto

Luca Colombarolli – pianoforte

Domenica 12 settembre 2021 ore 21,30 (Cortile di Palazzo Farnese)

Appuntamento straordinario per il VII centenario della morte di Dante Alighieri

esecuzione in prima assoluta dell’opera lirica in I atto

“Lapeggiamenti, amenità, querimonie et altri tremendi affetti nella nobilissima Florenzia”

Parole di Claudio Saltarelli – Musica di Joe Schittino

-in collaborazione con Teatro Municipale di Piacenza e Comune di Piacenza-