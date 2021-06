Torna il mercatino del riuso a Rivergaro, in piazza anche l’associazione Cure Palliative

A Rivergaro, lo scorso mercoledì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, la Pro Loco “Tramballando“ ha organizzato il tradizionale Mercatino del Riuso, non più lungo le vie del paese ma disposto su Piazza Paolo e Piazza Dante per permettere una migliore circolazione delle persone nel rispetto delle norme vigenti anti Covid19.

La partecipazione è stata ottima – fa sapere l’Amministrazione Comunale rivergarese con una nota – sia da parte degli espositori che da quella di visitatori, turisti e curiosi che hanno fatto il tutto esaurito a Rivergaro.

Inoltre, l’Amministrazione Comunale di Rivergaro menziona un particolare ringraziamento ai volontari della Pro Loco per il grande impegno profuso nell’organizzazione dell’iniziativa e per l’impegno nel far rispettare le normative per il contrasto al Covid19, in collaborazione con le Guardie Ecologiche Volontarie (sempre presenti anche nei giorni di mercato) con l’intento e la volontà effettiva di tornare, con le dovute cautele, ad una normalità sia per gli abitanti del borgo che per gli abituali frequentatori nonché per tutti i commercianti.

Nell’occasione, particolarmente emozionante è stata la presenza dell’Associazione “Cure Palliative Piacenza” che ha portato la testimonianza di ciò che fa quotidianamente il personale medico e infermieristico a sostegno di pazienti e famigliari in situazioni di particolare sofferenza.