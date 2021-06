Tornano gli allenamenti di baskin dopo tanti mesi di stop

Finalmente, dopo tanti mesi in cui siamo stati costretti a stare fermi, siamo riusciti a riprendere gli allenamenti!

In questi ultimi due sabati di maggio siamo stati all’aperto, al Polisportivo di Piacenza, mentre da giugno riprenderemo in palestra. Il primo allenamento, a cui hanno partecipato anche diverse ragazze dell’under 14, è stato davvero emozionante: finalmente tutti insieme, ragazzi e ragazze, disabili e non, ci siamo divertiti a giocare, pur nel rispetto delle regole del covid, insieme al nostro nuovo allenatore, Alberto. Nel baskin, nessun giocatore o giocatrice deve adeguarsi agli altri per poter giocare, invece sono le regole che si devono adeguare alle abilità dei giocatori stessi, pur mantenendo la competitività e la dinamicità del gioco del basket: tutti hanno bisogno uno dell’altro, senza pietismo o compassione, ciascuno contribuisce alla squadra attraverso le proprie capacità, è questo il bello! Il nostro ultimo acquisto un ragazzo non vedente: benvenuto, siamo contenti di averti tra noi!

Così invito tutti coloro che siano curiosi di vedere e provare questo bellissimo sport di inclusione ai nostri allenamenti di sabato pomeriggio dalle 15 alle 17 nella palestra Assigeco di San Lazzaro.

Roberta Capannini