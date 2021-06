Tornano il cinema sul viale e altri eventi per l’estate di Cadeo

CADEO, EVENTI ESTATE 2021 – La presentazione

Sabato 19 giugno si parte con “Nel mare ci sono i coccodrilli” con Christian Di Domenico al Castello di Cadeo

“Quella che prende il via a Cadeo è un’estate tra musica, teatro, cultura e cinema – spiega Marco Bricconi, primo cittadino di Cadeo-. Tre mesi accompagnati da serate dedicate a tutte le età. L’intento è offrire occasioni di socialità e cultura, in rispetto delle disposizioni sanitarie ancora in vigore”.

Anche quest’estate torna “Cinema sul viale”, il ciclo di serate dedicate alle proiezioni cinematografiche all’aperto e gratuite, promosse dall’Amministrazione Comunale di Cadeo, in collaborazione con le associazioni locali: GenitorInsieme, FotoArteVita, Bykers, ASD Quelli di Fontana, Associazione Saliceto, Pro Loco Roveleto e Fiorenzuola in movimento. “Le proiezioni saranno al venerdì alle ore 21.00, sono gratuite e si tengono dal 2 luglio fino al 27 agosto – aggiunge la vicesindaca Marica Toma-. Sono ad ingresso libero e con una natura itinerante: si proietta in viale Aldo Moro a Roveleto ma anche nelle frazioni di Cadeo, Saliceto e Fontana”.

“Anche la nostra piscina ospiterà degli eventi – ricorda Delia Poggi, consigliera di maggioranza – tre serate musicali, 14, 21 e 28 luglio dalle ore 21 alle ore 23 con tre concerti dal vivo”.

Il Comune di Cadeo nel corso dell’estate affianca anche la parrocchia in “Voci dal Castello”, eventi di teatro e musica realizzata presso il Castello di Cadeo. “Il desiderio è quello di non proporre un intrattenimento leggero e fine a se stesso ma di andare in profondità riguardo a temi differenti – interviene don Umberto Ciullo, parroco di Roveleto-. Voci dal Castello è il titolo della rassegna, perché non vi è un tema unico e singolare. Si va dal tema dei problemi familiari alla guerra passando per quello della crisi sociale e dell’amore”.

“Il 28 agosto il teatro prende vita nella piazzetta del pellegrino dietro al Municipio con uno spettacolo teatrale – conclude il sindaco Bricconi- in scena la compagnia teatrale Manicomics con Viaggio organizzato plus e il 31 luglio ospiteremo come ogni anno al Castello di Cadeo il Gran Galà Verdiano in collaborazione con Terre Traverse. Numerosi eventi per offrire opportunità alla cittadinanza e valorizzare il territorio, che dalla scorsa estate vede anche la presenza di numerosi pellegrini che percorrono la Via Francigena e, sostando qui, possono trovare numerose proposte”. (nota stampa)