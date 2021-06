Tra arte e storia, proseguono le visite guidate speciali dell’Estate Alberoniana

Seconda settimana di programmazione dell’Estate Alberonaiana- Summertime in Jazz Piacenza.

La Galleria Alberoni e Piacenza Jazz Club stanno infatti proponendo un intenso programma di iniziative culturali fatto di concerti jazz, nello splendido parco alberoniano, e di visite guidate, per conoscere e approfondire alcuni aspetti della lunga storia dell’Istituzione di San Lazzaro e del suo immenso patrimonio culturale.

Di seguito il programma dele visite guidate speciali della seconda settimana. Prenotazione obbligatoria al seguente recapito telefonico: 3349790207 . (Per info: uffici@operapiaalberoni.it). Le visite guidate si terranno nel rispetto dei protocolli anticovid 19. Sarà pertanto necessario l’uso della mascherina e il numero di persone ammesse a ogni iniziativa è fortemente contingentato. Ogni istruzione necessaria sarà data telefonicamente all’atto della prenotazione. Ogni evento culturale si concluderà in tempo per permettere ai partecipanti di assistere al concerto jazz programmato nel parco a cura di Piacenza Jazz Club e Fondazione di Piacenza Vigevano. Collabora con la Galleria Alberoni per questo progetto l’Associazione Velòlento. Sintic Informatica Internet con il suo sostegno rende possibile la realizzazione del programma.

Martedì 29 giugno 2021, ore 19

Vittorio Gandolfi. Dalla città alla Galleria Alberoni

Visita guidata in bicicletta alla scoperta degli edifici progettati dal celebre architetto. Partenza ore 19, Chiesa Madonna Immacolata di Lourdes (Viale Pubblico Passeggio n. 24). Itinerario: Itis Piacenza, Quartiere Ina, Ex Caserma Vigili del Fuoco, Galleria Alberoni. A cura di Claudia Marchionni, in collaborazione con Associazione Velòlento. Partecipazione gratuita – Prenotazione obbligatoria tel. 3349790207

Martedì 29 giugno l’evento culturale proposto dalla Galleria Alberoni è particolarmente originale. Si tratta infatti di una visita guidata in bicicletta alla scoperta delle realizzazioni piacentine di Vittorio Gandolfi, celebre architetto che progetto e realizzò anche la Galleria Alberoni. Gandolfi è stato uno dei più significativi architetti razionalisti della seconda generazione e nella sua carriera firmò importanti progetti tra Piacenza, Salsomaggiore, Parma e Milano; in quest’ultima città il cosidetto Pirellino, l’aeroporto di Malpensa (corrispondente oggi al terminal n. 2) e gli sviluppi e le modifiche del dell’aeroporto di Linate. Numerose le architetture progettate e realizzate a Piacenza. La biciclettata permetterà di visitare la Chiesa Madonna Immacolata di Lourdes sul Pubblico Passeggio, dalla quale parte il percorso, vedere l’esterno dell’Istituto scolastico Itis, il quartiere INA, l’ex caserma dei Vigili del Fuoco (anch’essa dall’esterno), per giungere poi alla Galleria Alberoni, visitandola dal punto di vista architettonico. Guida il percorso Claudia Marchionni; l’itinerario in bicicletta è accompagnato dall’Associazione Velòlento. Seguirà nel parco del Collegio, alle ore 21.30, il concerto #Redingproject.

Giovedì 1 luglio 2021

Chiesa di San Lazzaro, ore 20.15

La Chiesa di San Lazzaro e San Vincenzo de’ Paoli

Visita guidata a cura di Maria Rosa Pezza. Ingresso €. 4,00 – Prenotazione obbligatoria tel: 3349790207

Giovedì 1° luglio alle ore 20.15 avrà inizio la visita guidata speciale alla scoperta della storia e dei tesori custoditi all’interno della Chiesa di San Lazzaro. Riedificata nel 1720 la chiesa di San Lazzaro fu ampliata dall’Alberoni con l’aggiunta del coro, delle cappelle laterali e della grande sagrestia. Se le volte sono state affrescate da Luciano Ricchetti nel secolo scorso, la Chiesa è impreziosita da numerosi capolavori dipinti: la grande tela di Camillo Procaccini (circa 1551-1629) con Cristo crocifisso e i Santi Domenico, Agostino e Francesco, la pala d’altare commissionata dallo stesso Alberoni al pittore Giuseppe Peroni (1710-1756) e raffigurante Una predica di San Vincenzo de’ Paoli, la grande tela di Antonio Bresciani (1720-1817) raffigurante San Lazzaro e infine il Sant’Antonio da Padova che riceve da San Giuseppe il Bambin Gesù, eseguito da Gaetano Callani (1736-1809).

La prima cappella a sinistra è invece interamente occupata dal Mausoleo del cardinale Alberoni. E’ un’elegante lavoro di gusto ancora rococò, dove i marmi neri, gialli e verdi, contrastano con il biancore del marmo di Carrara dello stemma e del ritratto del cardinale realizzati da don Giovanni Cybei, dotato scultore carrarese che in quegli anni fu attivo anche per la corte borbonica di Parma. L’artista scolpì per il Mausoleo del Cardinale anche ulteriori sei sculture, delle quali quattro sono state recentemente ritrovate dopo un furto avvenuto nel 1996. Al termine della visita, alle ore 21.30, nel parco del Collegio, Clarissa Colucci Quartet in concerto.

Sabato 3 luglio 2021

Parco del Collegio Alberoni, ore 20.30

Le meraviglie del parco alberoniano

Visita guidata a cura di Maria Rosa Pezza. Ingresso €, 4,00 – Prenotazione obbligatoria tel. 3349790207

Nell’ultima serata dell’Estate alberoniana, alle ore 20.30 viene replicata la visita guidata speciale che condurrà i visitatori alla scoperta delle meraviglie naturali del grande parco del Collegio Alberoni, narrandone la storia, l’evoluzione, la trasformazione, nonché la straordinaria e attuale consistenza botanica: dai profumati filari di tigli alla monumentale e antica quercia, che abita il parco da almeno 200 anni e che ha raggiunto dimensioni ragguardevoli avendo potuto crescere senza impedimenti. Alle ore 21.30 nel parco Ada Floco Quartet in concerto.