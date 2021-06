Tra cultura e sport, le proposte del Summer Camp dell’istituto Sant’Eufemia

A conclusione di un anno scolastico ancora impegnativo a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, appare più che mai necessario offrire ai bambini l’occasione di continuare a vivere in gruppo momenti di gioco e di attività divertenti, per il recupero di una socialità ancora in parte limitata, ma di fondamentale importanza per lo sviluppo armonico di tutte le dimensioni della persona.

Con gli stessi principi di prudenza, precauzione e proporzionalità raccomandati dall’USRER in occasione della ripartenza delle scuole a settembre 2020 e adottati proficuamente dall’Istituto S. Eufemia di Piacenza durante questi mesi, vengono attivati per l’estate due progetti differenti, ma complementari. Cultura (musica, cinema, teatro…) e sport, due ambiti che creano importanti occasioni di crescita a favore dei nostri bambini e che sono stati fra quelli maggiormente penalizzati e ‘soffocati’ in questa fase di emergenza sanitaria. Si è voluto quindi abbinare due differenti laboratori che offrissero ai bambini un parziale, ma significativo recupero delle occasioni perse, anche durante un anno scolastico che comunque ha subito significative limitazioni: Laboratorio al mattino -English Theatre Summer Camp – In collaborazione con il British Institutes – sede di Piacenza Laboratorio al pomeriggio – Cinema in…”movimento” – In collaborazione con A.S.D. Libertas Gymnasium Roller School

L’intero progetto è scaricabile dal menu “Centro estivo”

Il Camp dell’istituto Sant’Eufemia è stato progettato nel rispetto delle linee guida pubblicate in data 21 maggio 2021 con ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Pari Opportunità e del “Protocollo regionale per le attività ludico-ricreative nei centri estivi – per i bambini e gli adolescenti dai 3 ai 17 anni” come da ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 83 del 24 maggio 2021. La scuola S. Eufemia ha aderito al progetto conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza dei centri estivi 2021” finanziato dalla regione Emilia Romagna nell’ambito del Fondo Sociale Europeo che prevede un abbattimento delle rette dei centri estivi a favore delle famiglie in possesso di specifici requisiti di reddito e occupazionali. Possono essere destinatarie del contributo le famiglie residenti nel Comune di Piacenza con figli nati tra il 2008 e il 2018 in cui i genitori siano entrambi occupati o comunque in possesso dei requisiti occupazionali previsti dalla Regione e specificati nel bando e con un reddito ISEE fino a € 35.000,00.

La domanda deve essere presentata on-line a partire dal 24 maggio fino alle ore 12.00 del 9 giugno collegandosi al sito del Comune di Piacenza www.comune.piacenza.it. Per i bambini aventi diritto verrà applicato lo sconto previsto: fino a € 112,00 settimanali per un massimo di € 336,00.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Segreteria Istituto S. Eufemia – Via San Marco n. 37, 29121 Piacenza

Tel. 0523 330410/322679

info@istitutosanteufemia.it

www.istitutosanteufemia.it