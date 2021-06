Tra musica e teatro, si accende l’estate in val D’Arda con il festival “Nuove Esplosioni”

A Piacenza in arrivo un festival tra musica e teatro, con eventi e iniziative gratuite che andranno avanti per tutta l’estate.

La prima edizione di “Nuove Esplosioni- Sciara Val d’Arda Festival, Teatro Musica e nuove esplorazioni” accende l’estate in Val d’Arda, tra Fiorenzuola, Castell’Arquato, Veleia e Morfasso. Ecco i primi eventi in calendario della rassegna, organizzata da Sciara Progetti Teatro con il Contributo della Fondazione Piacenza e Vigevano e il patrocinio dei Comuni di Fiorenzuola, Castell’Arquato, Lugagnano e Morfasso in collaborazione con la Pro Loco dei territori coinvolti.

25 Giugno ore 21.00 – Stefano Dell’Accio e Matteo Cattelan, con BLISTER, a Fiorenzuola, Anfiteatro del Comune (Piazzale San Giovanni)

27 Giugno ore 20.30 – CAMILLA BARBARITO Quartet, a Velleia Romana ( cena a seguire)

30 Giugno ore 19.00 – Collettivo creativo guidato da JULIE STANZAK T (anztheater Pina Buasch), a Lugagnano

4 luglio ore 20.30 – MARCO BALIANI con Kohlhaas, a Castell’Arquato

10 Luglio dalle ore 19 – Il BUS THEATER, Un Bus teatro a due piani incontra il pubblico a Morfasso

11 Luglio ore 20.30 – FRATELLI MANCUSO in concerto, a Velleia Romana

INFO E PRENOTAZIONI – Ogni evento sarà ad ingresso gratuito e con prenotazione obbligatoria (max 100 posti) al +39 328 405 7617. E’ garantito servizio di navetta per il pubblico, con apposita richiesta tramite prenotazione. “Nuove Esplosioni” si svolgerà dal 25 Giugno all’11 Luglio e dal 16 Agosto al 5 Settembre.