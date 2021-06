Tragico incidente nel primo pomeriggio del 14 giugno lungo la strada del cemento, all’altezza di Ancarano di Sopra.

Un uomo di 60 anni è morto dopo essere uscito di strada in sella ad una vespa: secondo le prime informazioni, pare che abbia fatto tutto da solo senza il coinvolgimento di altri mezzi. Non si esclude che possa aver accusato un malore. Le sue condizioni ai soccorritori giunti sul posto sono parse molto gravi: presenti i sanitari della Pubblica S. Agata e dell’auto infermieristica del 118. Inoltre da Parma arrivata l’eliambulanza. All’uomo sono state praticate le manovre di rianimazione purtroppo senza esito. Il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Per i rilievi sono arrivati gli agenti della polizia locale dell’Unione Bassa Valtrebbia Valluretta con il comandante Paolo Costa.

