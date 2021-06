Furgone contro tir, tragico schianto in autostrada: cinque morti

E’ pesantissimo il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di giovedì 3 giugno lungo la bretella da Fiorenzuola all’autostrada A21.

Cinque persone hanno perso la vita a seguito dello schianto tra il Fiat Doblò sul quale viaggiavano ed un camion. L’incidente è avvenuto poco dopo le 17.30 altezza di Polignano di San Pietro in Cerro, dove si sono portati rapidamente i soccorsi del 118, con l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Fiorenzuola e l’autoinfermieristica di Roveleto, insieme ai vigili del fuoco di Fiorenzuola. Sul posto è atterrato anche l’elisoccorso, decollato da Parma. Purtroppo per i cinque occupanti del furgone Fiat, tre italiani e due stranieri, operai di una impresa edile, non c’è stato nulla da fare: secondo una prima ricostruzione, il Doblò avrebbe tamponato il mezzo pesante in un tratto in cui il traffico era rallentato a causa di un incidente avvenuto in precedenza. Un impatto violentissimo, a seguito del quale è andato completamente distrutto.

Sul luogo dell’incidente anche la polizia stradale di Cremona. Il tratto autostradale tra Caorso e Castelvetro è rimasto chiuso al traffico, con ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria.

