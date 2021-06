Tragico scontro tra un’auto e una moto a Fiorenzuola, muore centauro 47enne

Tragico incidente nella mattinata di sabato 19 giugno, nei pressi di Fiorenzuola D’Arda, in località Barabasca.

A perdere la vita un motociclista che si è scontrato con un’auto sulla strada provinciale 462 nei pressi dello svincolo per il casello autostradale dell’A1.

Troppo gravi i traumi riportati dall’uomo, un 47enne di nazionalità rumena residente a Fiorenzuola, nonostante il prodigarsi dei soccorritori intervenuti con l’ambulanza della Pubblica Assistenza della Val D’Arda, l’auto infermieristica del 118 del Pronto Soccorso di Fiorenzuola e l’équipe sanitaria dell’elisoccorso decollato da Parma.

A lungo i sanitari hanno praticato le manovre di rianimazione, ma alla fine, purtroppo, il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso. Sotto choc, il conducente del suv Audi coinvolto nello scontro: è stato condotto all’ospedale di Piacenza per accertamenti.

Per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo sono intervenuti i carabinieri del nucleo Radiomobile di Fiorenzuola. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità ordinaria, già stressata da code per traffico intenso anche suo tratto autostradale dell’A1.