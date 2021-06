Trasporto pubblico, linee Seta ridotte dall’1 luglio al 31 agosto

In una nota ufficiale Seta informa gli utenti di Piacenza che, come di consueto, “anche quest’anno nei mesi di luglio ed agosto le linee urbane 1–4-6–9-10-18-19 circoleranno a frequenza ridotta. Analoga rimodulazione viene applicata alla linea extraurbana E75 Cardazzo-Castel San Giovanni-Pianello. La riduzione delle frequenze di esercizio per le suddette linee sarà operativa da domani, giovedì 1 luglio, fino a martedì 31 agosto”.

“L’aggiornamento delle tabelle orarie alle fermate delle linee interessate è già stato completato – si legge nella nota -. Gli utenti sono quindi pregati di tenere conto dei nuovi orari, al fine di programmare correttamente i propri spostamenti. Informazioni dettagliate sugli orari di tutte le linee urbane ed extraurbane sono disponibili nella sezione dedicata al bacino territoriale di Piacenza del sito internet di SETA, all’indirizzo: www.setaweb.it/pc. E’ inoltre possibile contattare il servizio di informazioni telefoniche di SETA (840 000 216), oppure utilizzare il servizio Info SETA su WhatsApp: inviando un messaggio al numero 334 2194058 e specificando il bacino di interesse si possono richiedere informazioni personalizzate sui servizi erogati dall’azienda (percorsi delle linee, orari, tariffe ed altre richieste). Entrambi i servizi sono operativi dal lunedì al sabato dalle ore 07,00 alle ore 19,00″.

“Informazioni in tempo reale – conclude la nota di Seta – sugli orari di passaggio dei bus possono essere fruite anche direttamente sul proprio smartphone/tablet scaricando l’applicazione gratuita “SETA”, disponibile per sistemi Apple e Android nei rispettivi store online. Il servizio è accessibile anche attraverso la sezione “Quanto manca?” del sito internet di Seta”.