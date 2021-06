“Troppi episodi violenti a bordo dei bus, chiediamo più sicurezza”.

E’ la denuncia dei sindacati del trasporto pubblico di Piacenza che, in una nota unitaria firmata da Cgil, Cisl, Uil e Ugl, scrivono ai vertici Seta e al prefetto di Piacenza, dopo i recenti episodi avvenuti a bordo dei bus in servizio in provincia.

“Insieme alle nostre rsa denunciamo ancora una volta il disagio e il pericolo quotidiano degli operatori di esercizio e dei verificatori abbandonati a se stessi – scrivono – con persone a bordo che non pagano i biglietti e assumono comportamenti inurbani arrivando anche a minacciale fisicamente i Lavoratori e gli altri passeggeri, con episodi di diverse aggressioni già manifestate”.

“In particolare segnaliamo corse urbane ed extraurbane delle prime ore del mattino e le ultime corse serali con particolare riferimento alle linee Val d’Ongina, Val Tidone, Val D’Arda”.

“Stessa problematica si vedica da anni anche sulle linee del servizio domenicale urbano ed extraurbano. Per i suddetti motivi, si chiede di attivarsi con la Prefettura e le forze dell’ordine per garantire a tutti gli operatori e i viaggiatori del TPL una indispensabile sicurezza del servizio”.