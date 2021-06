Un trenino turistico per le vie del centro alla scoperta dei tesori di Piacenza

Lo scorso 29 maggio è stata inaugurata la Mostra “La Madonna Sistina di Raffaello rivive a Piacenza. Storia dell’opera e del monastero di San Sisto”.

La Camera di commercio, unitamente alle associazioni CNA, Confesercenti, UPA Federimpresa, Confindustria e Confcommercio, ha appoggiato l’iniziativa di un trenino turistico che coinvolgerà le vie principali del centro storico, toccando i luoghi di interesse di Piacenza, proprio al fine di correlare l’evento specifico ad un itinerario complessivo e ad una visita allargata della città stessa, andando anche a “intercettare” sapori e tradizioni del nostro territorio che comunichino le nostre eccellenze e peculiarità non solo di carattere artistico.

“La Camera di commercio di Piacenza lo scorso anno aveva già destinato un contributo economico legato alla fase preparatoria e preliminare della mostra, in considerazione delle indubbie potenzialità promozionali della stessa – sottolinea il Commissario straordinario Filippo Cella -. Quest’anno invece il sostegno vuole rivolgersi alle attività di comunicazione e diffusione dell’evento”. Cella sottolinea “l’importanza di individuare eventi di spessore culturale che possano contribuire ad arricchire l’immagine della città, valorizzandola unitamente all’intero territorio provinciale e fungendo da stimolo anche per ulteriori iniziative”: “La collaborazione tra istituzioni e categorie economiche rappresenta uno strumento imprescindibile nella costruzione di un percorso di crescita e potenziamento del nostro territorio. Attraverso il dialogo e la condivisione degli obiettivi comuni, possiamo raggiungere un buon livello di marketing territoriale, provando a fare di Piacenza un “prodotto” più visibile e appetibile con ricadute economiche positive per le attività e le imprese che quotidianamente operano sul territorio”.

Il trenino offrirà servizio nelle giornate del 5-6, 11-12-13, 18-19-20, 25-26-27 giugno, con i seguenti orari: al venerdì dalle 15 alle 20, al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20, alla domenica dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 20. Il trenino fa capolinea in via San Sisto ed effettua le seguenti fermate: piazza Borgo, p.zza Sant’Antonino, basilica di San Savino, p.zza Duomo (lato civico 12), p.zza Cavalli (lato portico INPS), palazzo Farnese (p.zza Cittadella).