Una giornata per l’ambiente: tra pulizia, laboratori e musica ecco l’evento “Un Po per tutti”

Si terrà sabato 5 giugno, dal mattino sino a pomeriggio inoltrato, la manifestazione “Un Po per tutti”, evento di sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente organizzato da Agesci Gruppo Scout Piacenza 5, in collaborazione con l’ufficio Politiche giovanili del Comune di Piacenza.

Il programma dell’iniziativa prevede, dalle 10.30 alle 11.30, in via Del Pontiere nella zona antistante la sede della Società Canottieri “Vittorino da Feltre”, un intervento di pulizia dell’argine del Po, da parte dei cittadini interessati, coordinati dal Gruppo Scout. Nel pomeriggio, dalle 14 alle 16, presso il giardino “Falcone/Borsellino” di via Damiani 6, si terranno attività laboratoriali organizzate dagli scout, cui seguirà – alle 16 – la piantumazione in loco di un albero. L’evento conclusivo della manifestazione sarà un concerto, in programma dalle 16.15 alle 18, che vedrà l’esibizione del duo “Te quiero Euridice” formato da Elena Brianzi e Pietro Malacarne, seguita dalle performance della band “Ercole” e del cantautore Nuvolari, tutti giovani artisti piacentini.

“L’evento “Un Po per tutti” – sottolinea l’assessore alle Politiche giovanili, Luca Zandonella – era risultato tra i vincitori del bando Giovani protagonisti 2019 ed è stato posticipato per problemi legati all’emergenza sanitaria. L’iniziativa persegue più obiettivi: sensibilizzare la cittadinanza riguardo la cura dell’ambiente e del territorio, attirare l’attenzione e far scoprire ai cittadini determinate aree tramite attività e laboratori e, non ultimo, promuovere la collaborazione tra le associazioni cittadine e le istituzioni al fine di migliorare la qualità della vita in città. A questo proposito desidero ringraziare, oltre naturalmente al Gruppo Scout Piacenza 5, la delegazione Fai Giovani di Piacenza, Legambiente e Plastic Free che, insieme al Comune di Piacenza, hanno contribuito all’organizzazione della manifestazione”.

Lo svolgimento dell’iniziativa – informano gli organizzatori – , data la situazione di emergenza epidemiologica, avverrà nel rispetto delle normative anti Covid vigenti, e quindi la partecipazione potrà darsi solo previa prenotazione (telefonando al numero 342 5240239 o scrivendo una email all’indirizzo unpopertuttiPC5@gmail.com) e sino a un massimo di 200 presenze.