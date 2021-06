“Una matita per Enrica”, premiazione a San Giorgio del concorso in ricordo della prof Barbieri

Si è tenuta nella mattina del 3 giugno la cerimonia di premiazione del concorso “Una matita per Enrica”, organizzato dal circolo culturale “L’Alternativa” di San Giorgio Piacentino (Piacenza) in ricordo della professoressa Enrica Barbieri.

La Presidente del Circolo, prof.ssa Enrica Monti, ha ricordato la prof.ssa Barbieri che aveva l’hobby, durante i suoi viaggi e gite scolastiche, di acquistare matite particolari, legate ai luoghi visitati e alle peculiarità locali: “Il destino ha voluto strapparcela troppo presto così il fratello Roberto ha seguito la sua tradizione, organizzando iniziative dedicate ai ragazzi in collaborazione con il nostro Circolo e con la scuola”. Ai vincitori è stato consegnato il libro di poesie della poetessa piacentina Bruna Milani “I colori a parole”, dedicato ai colori che saranno il tema dell’iniziativa del prossimo anno scolastico. La prof.ssa Monti ha ricordato che il volume è dedicato ai pastelli del primo giorno di scuola della poetessa che avevano “ciascuno un profumo particolare: era l’odore del colore”.

In seguito, Roberto Barbieri, fratello di Enrica),ha ringraziato tutti i ragazzi presenti per l’impegno profuso e per la qualità delle opere realizzate. A tutti i partecipanti è stata consegnata una cornice a giorno e due matite con impressi i disegni dei ragazzi, accuratamente scansionati e riprodotti dallo stesso Barbieri.

Sono stati poi proclamati i vincitori del concorso, premiati con il libro di poesie di Bruna Milani, pastelli e altre pubblicazioni:

1° premio: Giulia Severino

2° premio: Giulia Califano

3° premio: Sara Inzani

Premi di “consolazione”: Vincenzo De Luca e Naila El Hadrioui

Alla cerimonia hanno preso parte anche alcuni iscritti al Circolo “L’Alternativa” che hanno partecipato all’iniziativa (Giuseppina Ugoni, Lucia Rossi, Carlo Maria Strozzi), le referenti dell’Istituto scolastico per il progetto (prof.ssa Alessandra Brambilla e prof.ssa Giorgia Romanini) oltre ad una rappresentanza dell’Amministrazione comunale con il Sindaco Donatella Alberoni e gli assessori Maria Letizia Ferraro e Samuele Uttini.

Elenco completo partecipanti:

Badini Emma

Cascio Carmelo

Faenza Francesco

Traversi Emma

Inzani Sara

Deboli Lorenzo

El Hadrioui Naila

Pennazzi Luca

De Luca Vincenzo

Faenza Michele

Ponticelli Noemi

Punzi Alice

Callegari Lucia

Califano Giulia

Monterosso Rebecca

Quagliotti Benedetta

Rossi Daniela

Fioretti Giulia

Sartori Sveva

Zaidane Nora

Yassin Baadzovi

Sabri

Severino Giulia

Malvermi Cristopher

Quattrini Leonardo

Bergonzi Francesca