Donna di 73 anni urtata da un’auto – una Toyota Corolla – mentre attraversava la strada in prossimità delle strisce pedonali.

E’ successo nella mattinata del 28 giugno, in via Gadolini a Piacenza: secondo quanto ricostruito, le condizioni della donna sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ad assisterla sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza, assieme all’auto infermieristica del 118. Dei rilievi di legge se ne stanno occupando gli agenti della polizia locale.