Vaccinazioni promosse dalle associazioni di categoria, al via dal 10 giugno a Pc Expo

Insieme per il ‘rush finale’ della campagna vaccinale: associazioni di categoria e organizzazioni datoriali piacentine (CIA – Agricoltori italiani, Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa, Coldiretti, Confagricoltura, Confapindustria, Confcooperative, Confesercenti, Confindustria, Libera Associazione Artigiani, Legacoop Emilia Ovest, Unione Commercianti e UPA-Federimpresa) hanno promosso l’attivazione di alcuni punti vaccinali nell’Hub dell’Asl a PiacenzaExpo per le aziende e per i loro dipendenti.

Numerosi gli studi che opereranno congiuntamente nell’Hub a tale progetto: Ambiente e Lavoro di Rocca Laura e Sara Zannotti, CMS di Elisa Guarnieri e Giuseppina Santillo, Labor di Gian Franco Marcomini, Medicina & Consulenza 2 di Davide Defacqz, Mete – Gruppo Teco di Mirco Catteddu, Nuova Sicurezza Lavoro di Monica Landi e Romina Marci e Workmed di Michela Secchi. Per accedere al servizio occorrerà prenotarsi presso una di queste società (l’elenco con i recapiti è in corso di distribuzione da parte delle varie associazioni) Il costo stabilito per la singola dose è di 40 euro. Quanto al vaccino impiegato sarà, molto probabilmente, lo Pfizer. Secondo le norme attualmente in vigore la popolazione aziendale vaccinabile risulta quella individuata per categorie di età e le regole previste sono le medesime delle ordinanze sulla vaccinazione pubblica.

Non fa testo, quindi, il fatto di rientrare in una o nell’altra delle categorie del codice Ateco e non è necessario il preventivo coinvolgimento del medico competente poiché i lavoratori provvederanno individualmente ad effettuare la propria adesione all’iniziativa. Compatibilmente con la disponibilità delle dosi l’inizio della campagna agli sportelli vaccinali convenzionati dovrebbe cominciare il 10 giugno e proseguire nei giorni feriali dalle 7 alle 20.30. Per informazioni è possibile rivolgersi alle rispettive associazioni di categoria.