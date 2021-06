“LA VIA DEI GUADI – Dove acqua e roccia si fanno incanto”: questo il titolo della nuova escursione, facente parte del circuito “Val Tidone Lentamente – Ripartiamo dalla Val Tidone”, che si terrà domenica prossima 13 giugno e che partirà dal caratteristico borgo di Romagnese in provincia di Pavia. La camminata, che prevede, tra le altre cose, un passaggio all’antico villaggio in sasso di Pozzallo, si svolgerà in un contesto dove nasce il torrente Tidone (alle falde del monte Penice) che, prima di diventare corso d’acqua, si fa strada tra rocce e forre in un ambiente naturalistico unico, contraddistinto da distese fiorite e praterie d’altura, dove pascolano mandrie di bovini e greggi di capre dalle quali provengono squisiti prodotti bio, fiore all’occhiello del territorio.

I partecipanti scopriranno tutto questo in un’escursione “into the wild” risalendo dal fondo del torrente e, in una radura tra i campi, ci sarà la possibilità di una visita alla fattoria di Marcella e Franco per assaggiare prodotti tipici locali.

Di difficoltà escursionistica e di circa 12 chilometri, con dislivello in salita di circa 400 metri e qualche semplice guado sul torrente, il percorso è consigliato dai 12 anni ed è previsto un pranzo con cestino picnic dell’azienda agricola “Sassi Neri” (costo € 12). L’iscrizione obbligatoria deve pervenire entro Venerdì 11 Giugno e l’escursione si svolgerà con un numero limitato di partecipanti: tutte le informazioni dettagliate si trovano sull’evento Facebook a questo link https://fb.me/e/HzgGIpXF?ti=wa oppure contattando direttamente la guida Mirna Filippi al numero 3923267010 oppure via email filippimirna@gmail.com oppure tramite Facebook “I Sentieri di Mirna”.

Tutte le escursioni di “Val Tidone Lentamente” sono a numero chiuso e rispetteranno le normative anti-assembramento: il calendario aggiornato e ufficiale è presente sul sito web www.sentierodeltidone.it