“Val Tidone Lentamente”, escursione alla scoperta di Santa Maria del Monte

Il circuito “Val Tidone Lentamente” domenica 27 giugno un nuovo appuntamento con l’escursione “Santa Maria del Monte”.

Oltre a dare il titolo alla camminata, il luogo di quiete e contemplazione nel Comune di Alta Val Tidone, da cui godere di un magnifico panorama a 360 gradi sulla Val Tidone e sulle vallate pavesi circostanti, è il fulcro dell’escursione che partirà da Montalbo di Ziano Piacentino e, attraverso un suggestivo percorso tra i vigneti, raggiungerà il santuario che domina la vallata. Ci sarà la possibilità di scoprire qualcosa in più su questo luogo molto caro ai valtidonesi e non solo, di cui si parla già in testimonianze scritte di pellegrinaggio nel 1152.

L’escursione prevede il pranzo al sacco e il successivo ritorno al luogo di partenza.

Escursione adatta a tutti di circa 12 chilometri. L’iscrizione obbligatoria deve pervenire entro sabato 26 e l’escursione si svolgerà con un numero limitato di partecipanti: tutte le informazioni dettagliate si trovano sull’evento Facebook oppure contattando direttamente la guida Laura Ferrari tramite i seguenti contatti: telefono 3474435464 oppure email ferrarilauraalda@gmail.com. Tutte le escursioni di “Val Tidone Lentamente” sono a numero chiuso e rispetteranno le normative anti-assembramento: il calendario aggiornato e ufficiale è presente sul sito web www.sentierodeltidone.it.

