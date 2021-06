Valtidone Festival, tra Britti e De Piscopo 16 concerti per riportare la musica a Piacenza

Valtidone Festival, 16 concerti per riportare la musica a Piacenza e, soprattutto, sostenere il mondo della cultura fortemente penalizzato dal lungo stop imposto dalla pandemia.

Il programma è stato presentato a palazzo Rota Pisaroni, sede della Fondazione di Piacenza e Vigevano, main sponsor dell’evento, dal presidente Roberto Reggi, dal direttore artistico Livio Bollani e dal presidente del Festival, Franco Albertini, sindaco del Comune di Alta Valtidone. Una ripartenza che si riallaccia subito all’ultima edizione del Festival, quella del 2019, a riannodare un filo che non si è mai spezzato, ma solo allentato con la cancellazione del cartellone 2020. Il programma, sottolinea Bollani, privilegia artisti italiani, per ridare slancio al sistema culturale del nostro Paese.

Ecco quindi a Castelsangiovanni, in un luogo simbolo della pandemia, il piazzale dell’ospedale, l’esibizione di Simone Zanchini, l’ultimo musicista ad esibirsi al Valtidone Festival nel 2019, il 4 luglio alle 19. Sul palco con lui, per il primo brano, l’alpino Stefano Bozzini, che ha commosso il mondo con la serenata per la moglie malata. Il 9 luglio a Trevozzo, dalle 21, è la volta di Bosstangando. A Piozzano il 10 luglio, dalle 21, l’ensemble Archimia con Davide Ghidoni. A San Nicolò, in piazza Togliatti, alle 21, si esibirà Mauro Ottolini. Rosalia de Souza illuminerà piazza Garibaldi a Borgonovo, il 15 luglio alle 21. Il Gala dei vincitori dei concorsi Valtidone Festival si terrà invece a Castelsangiovanni, al teatro Verdi, il 18 luglio alle 21. In quell’occasione verrà consegnato anche il premio Enrica Prati.

Omaggio a Pino Daniele, con Tullio De Piscopo, Dado Moroni e Aldo Zunino a Gragnano, il 20 luglio alle 21. Javier Girotto Trio darà una sferzata jazz a piazza Roma, Sarmato, il 22 luglio alle 21. Il 25 luglio, alle 21, a Sarmato si esibirà il Maurizio Geri Swingtet. Alex Britti e Flavio Boltro si esibiranno invece a Castelsangiovanni, martedì 27 luglio alle 21, omaggio a Milva invece con il Duettango – Silvia Mezzanotte e Filippo Arlia, a Pecorara il 31 luglio, sempre alle 21. Astor Piazzolla risuonerà invece nell’esibizione dei Magasin Du Cafè, il 3 agosto alle 21 a Ziano. Modalità Trio si esibirà invece a Campremoldo Sotto, il 5 agosto alle 21. Antonio Faraò Trio suonerà alla centrale La Casella a Castelsangiovanni, il 10 settembre alle 21. Mario Brunello invece sarà protagonista del concerto in programma il 25 settembre, alle 21, all’auditorium della Fondazione. Chiude la rassegna Elia Cecino, al Municipale, il primo ottobre alle 21.

Tutti i concerti sono gratuiti, ad eccezione dello spettacolo del primo ottobre. I posti a sedere sono contingentati, per informazioni e prenotazioni: www.valtidonefestival.it