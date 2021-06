“Vantaggi alle aziende grazie alla certificazione AEO”

Si è concluso, nei giorni scorsi, il primo ciclo di incontri del Tavolo istituito da Agenzia Dogane e Monopoli – Ufficio Dogane di Piacenza, Confindustria Piacenza e la facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica Sede di Piacenza, sulla Brexit che ha analizzato l’autorizzazione AEO.

Tale autorizzazione, “per le sue potenzialità e per la sua capacità di creare vantaggi competitivi per gli operatori economici”, va a innestarsi nei nuovi scenari commerciali scaturiti dalla Brexit. Dopo aver espresso soddisfazione per la ripresa economica in atto, l’incontro ha sottolineato come la certificazione AEO, perseguibile da qualsiasi operatore, non sia soltanto “una delle componenti di maggiore interesse per le aziende che si affacciano sul mercato internazionale”, ma anche “espressione di cultura dell’impresa: con l’autorizzazione AEO si riconosce il rispetto di una serie di standard a vari livelli che rendono l’operatore affidabile, con evidenti vantaggi quali, ad esempio, la riduzione dei controlli doganali (sia fisici che documentali) e la riduzione o l’esonero della garanzia dovuta per le obbligazioni doganali”.

Vivo apprezzamento per l’attualità dell’argomento è stato espresso dai partecipanti, sia studenti che numerosi operatori del settore intervenuti.