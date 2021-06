“Verso i 3 milioni di dosi somministrate, con queste forniture in Regione tutti vaccinati entro l’estate”

“In Emilia-Romagna abbiamo ormai abbondantemente superato il milione di persone completamente immunizzate e ci avviciniamo al traguardo dei 3 milioni di dosi somministrate”.

Lo ha detto il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, all’inaugurazione del secondo padiglione dell’hub vaccinale di Faenza. “Con le forniture previste, entro l’estate tutti gli emiliano-romagnoli che lo vorranno saranno vaccinati. Un obiettivo reso possibile anche grazie al prezioso lavoro di squadra che si sta facendo su tutto il territorio, che consente il funzionamento a pieno ritmo tanto degli Hub vaccinali quanto dei centri di piccole e medie dimensioni”.

“Lavoro che tocchiamo qui, oggi, con mano. Di questo – aggiunge il presidente – voglio ancora ringraziare i sindaci e le Amministrazioni comunali, con cui operiamo in stretto contatto, le Ausl, tutti gli operatori sanitari, i medici di medicina generale e i farmacisti per il ruolo che hanno avuto e continueranno ad avere nella cura, nella prevenzione e nella lotta al virus. Senza dimenticare l’impegno, sul fronte vaccinazioni, di aziende e associazioni di categoria, con l’attività in partenza in Emilia-Romagna proprio in questi giorni”.