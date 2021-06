Via Bentelli e Natali, limitazioni al traffico dal 7 al 19 giugno

L’amministrazione comunale di Piacenza comunica che, per consentire la realizzazione di alcuni interventi di riqualificazione del manto stradale, dalle ore 8 di stamani, lunedì 7, alle ore 18 di sabato 19 giugno, in via Bentelli, nel tratto di strada compreso tra l’incrocio con via Bottini e quello con via Vigotti, e in via Natali, nel tratto compreso tra l’intersezione stradale formata con via Badiaschi e quella con strada della Viggioletta, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti delimitati dalla segnaletica di cantiere e quello di circolazione (con esclusione però da quest’ultimo divieto dei residenti, proprietari e utilizzatori di posto auto accedenti alle proprietà private ivi ubicate, nonché dei mezzi di soccorso, in relazione alle fasi di svolgimento dei lavori).

LIMITAZIONI AL TRAFFICO A LE MOSE – L’amministrazione comunica inoltre che, per consentire l’installazione di un palo a margine della sede stradale, dalle ore 7 alle ore 18 di mercoledì 9 giugno, in Strada ai Dossi di Le Mose, nel tratto compreso fra l’incrocio con via Maestri del Lavoro e il termine della strada, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti delimitati dalla segnaletica di cantiere e quello di circolazione (con esclusione però da quest’ultimo divieto dei residenti e delle attività artigianali e commerciali in loco).