Via Bubba, operai al lavoro in un cantiere scoprono granata inesplosa

Operai al lavoro in un cantiere edile in via Bubba a Piacenza scoprono un ordigno bellico inesploso.

E’ successo nel pomeriggio del 28 giugno: secondo quanto appreso, si tratta di una granata di artiglieria risalente al secondo conflitto mondiale di circa 50 centimetri di lunghezza e contenente al suo interno diversi chilogrammi di tritolo. Allertati dagli operai, sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante della Polizia. L’area del cantiere dove è stata ritrovata la granata è stata recintata e messa in sicurezza.

Le forze dell’ordine hanno quindi informato la Prefettura del ritrovamento: nelle prossime ore gli artificieri dell’Esercito Italiano, appartenenti al Secondo Reggimento Genio Pontieri di Piacenza, effettueranno la rimozione in tutta sicurezza dell’ordigno, che in un secondo momento verrà fatto brillare in un luogo idoneo.