Via don Minzoni, grave ciclista dopo una caduta

Sono gravi le condizioni di un 52enne rimasto coinvolto di un incidente avvenuto nel pomeriggio del 18 giugno a Piacenza.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, poco prima delle 16, è caduto battendo la testa mentre procedeva in sella alla sua bicicletta lungo via Don Minzoni. Il 52enne, forse colpito da un malore, avrebbe fatto tutto da solo, senza il coinvolgimento di altri mezzi: è stato soccorso dall’ambulanza della Croce Rossa, dall’automedica e dall’autoinfermieristica del 118, giunte sul posto, e trasportato in codice rosso al pronto soccorso cittadino. Sul luogo dell’incidente anche la polizia.