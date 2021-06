Auto esce di strada e abbatte la cancellata di una palazzina.

Incidente fortunatamente senza conseguenze nella serata del 28 giugno in via Radini Tedeschi a Piacenza, dove una Volkswagen Golf Plus, con a bordo quattro persone e alla guida una ragazza con foglio rosa, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale di Piacenza ha sfondato la cancellata di una palazzina, finendo all’interno di un giardino (nelle foto).



Foto 2 di 2



Gli occupanti della vettura sono stati soccorsi da un equipaggio della Croce Bianca e da una squadra dei vigili del fuoco di Piacenza. Nessuno ha avuto fortunatamente necessità delle cure del Pronto Soccorso.