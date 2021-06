Viabilità e sicurezza del territorio: l’amministrazione di Rivergaro stanzia oltre 200mila euro

L’Amministrazione Comunale di Rivergaro (Piacenza) ha stanziato oltre 200mila euro per diversi interventi legati alla viabilità e alla sicurezza del territorio rivergarese.

“Verranno infatti asfaltati – spiegano dal Comune – diversi tratti di strada: via Carducci (zona industriale di Diara), la strada di Case Leoni, il tratto di strada tra la chiesa di Ottavello e Larzano, un tratto di strada di via Mazzini (Ancarano di Sopra) e infine altri interventi a Larzano e alla Costa di Bassano. Nella somma stanziata è previsto anche il rifacimento dei marciapiedi di via Torricelli e a Niviano in via Chiesa, in prossimità della fermata del pullman. Con 45mila euro verrà inoltre allargata di circa un metro la strada di via Gasparini per migliorare la viabilità di Pieve Dugliara. A Rivergaro, verrà invece realizzato un nuovo marciapiede nell’angolo tra via Roma e via Lazzetti. Al posto dei cassonetti presenti, che verranno spostati in via Lazzetti, verrà realizzata una rientranza consentendo così la fermata dei pullman in sicurezza. Inoltre verranno utilizzati 44mila euro per rifare i quadri elettrici delle scuole e, con altri 20mila, verrà rifatto il tetto delle palazzine popolari di via Volta”.

“In collaborazione con Acer, sono stati poi programmati alcuni interventi nei cimiteri presenti nelle frazioni: a Suzzano verrà sistemato il muro di cinta esterno al cimitero e verranno piantumati dei cipressi, a Montechiaro verranno sistemate alcune cappelle del cimitero e verrà sistemato il tetto della Chiesa di Roveleto Landi”.