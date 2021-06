Vigoleno, dal 26 giugno in esposizione trenta acqueforti di Rembrandt

E’ in programma giovedì 24 giugno alle ore 11, nella Sala degli Stemmi del Castello di Vigoleno, la conferenza stampa di presentazione della mostra con 30 acqueforti di Rembrandt che sarà aperta dal 26 giugno al 30 novembre 2021 nel seicentesco Oratorio della Beata Vergine delle Grazie di Vigoleno. Lo storico luogo di culto e di bellezza riapre infatti le proprie porte dopo il lungo e accurato lavoro di restauro compiuto dall’Amministrazione del Comune di Vernasca. Il prestigioso evento espositivo e i dettagli del restauro dell’Oratorio e della parte militare del Castello saranno illustrati dal sindaco di Vernasca, Giuseppe Sidoli.

L’Oratorio della Beata Vergine delle Grazie di Vigoleno torna quindi al suo splendore in coincidenza con l’attesa mostra che riunisce 30 pregevoli acqueforti di Rembrandt Harmenszoon van Rijn, universalmente noto come Rembrandt. L’esposizione, curata da Susanna Gualazzini e Carlo Scagnelli, arricchirà il patrimonio museale del Borgo con un repertorio che esplora i vari ambiti tematici in cui l’artista ha sperimentato ed espresso il proprio genio: dal ritratto alla scena di genere, dall’autoritratto alla tematica biblica e religiosa. Un percorso straordinario attraverso una tecnica, quella dell’acquaforte, che proprio Rembrandt ha portato a perfezionamento con una maestria a tutt’oggi insuperata.

La mostra dedicata a Rembrandt (orari di apertura: da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 17.30; sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.30. Entrata: 3 euro. Riduzioni per iscritti FAI, Touring, Passaporto Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli, gruppi e studenti universitari, bambini dai 6 agli 11 anni) è la prima di un’articolata serie di eventi espositivi che porteranno l’opera calcografica di alcuni fra i più celebri e blasonati artisti del passato nell’antico borgo piacentino.

Per informazioni: Servizio Visite Vigoleno – Comune di Vernasca – Tel. 3297503774 – info@visitvigoleno.it – www.visitvigoleno.it. Facebook: Vigoleno Borgo Medioevale – Instagram: vigolenoborgomedioevale.