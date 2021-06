Con la “giornata conclusiva” di sabato 12 giugno tenutasi presso il Decathlon di Piacenza, si è conclusa la Virtual Placentia Half Marathon 2021, realizzata con la Collaborazione del Comune di Piacenza, con il Patrocinio della Regione Emilia Romagna, il sostegno di Crédit Agricole Italia, LTP spa, Iren, in qualità di Sponsor principali.

Un’edizione “virtuale”, che causa pandemia, ha costretto gli iscritti a partecipare lontani uno dall’altro, correndo o camminando ognuno sul proprio percorso, simbolicamente uniti dall’idea di “partecipazione” e dall’utilizzo di una applicazione scaricata sul proprio smartphone. Il risultato in termini di partecipazione è stato molto positivo. Oltre settecento persone hanno scaricato una delle due applicazioni TDS e STRAVA optando per una delle tre possibilità previste: il percorso di 21,097 km, i 10 km ed i 21 km in sette giorni.

Oltre agli appassionati podisti, anche in questa particolare edizione, c’è stata una grande partecipazione di bambini. Sono state ben diciotto le scuole che, in rappresentanza di sei direzioni didattiche, grazie all’impegno dei loro insegnanti, hanno partecipato alla “settimana di cammino”. Ogni giorno, i bambini hanno camminato su un tratto di percorso nelle vicinanze della propria scuola, inviando foto che sono state pubblicate su sito della Placentia Half Marathon e sui media. La partecipazione complessiva è stata di circa duemilaseicento persone, proprio grazie alla presenza attiva di oltre 1900 bambini di Piacenza e provincia.

Alla Virtual PHM erano legate due raccolte di fondi, a favore di Unicef Italia e di Progetto Vita Piacenza. Sono state devoluti ad Unicef 2450,00 euro che saranno utilizzati per progetti promossi da UNICEF ITALIA per combattere la pandemia COVID 19 volti a garantire ai paesi in emergenza un’equa dose di vaccini, materiale sanitario di protezione, trasporto e distribuzione delle dosi, formazione di operatori sanitari.

Progetto Vita ha dato avvio con la Virtual PHM ad una raccolta fondi attraverso il portale CrowdForLife di Crédit Agricole Italia per il progetto “Vigiliamo il cuore nella tua città” nato per equipaggiare le auto di “Metronotte Piacenza” con defibrillatori semiautomatici e mettere le 27 pattuglie operanti quotidianamente a Piacenza e provincia, in condizione di prestare immediato soccorso, garantendo maggiori probabilità di sopravvivenza. In questa prima fase sono stati raccolti quasi 3.000,00 euro, ma l’ambizioso progetto ne richiede almeno trentacinquemila. Quindi ancora tanto lavoro da fare che vedrà il Comitato Organizzatore della Placentia Half Marathon attivo per contribuire a raggiungere il risultato previsto.

I premi individuali di partecipazione sono stati riservati a persone non residenti nella nostra città. I premi sono stati spediti a persone residenti in Toscana, Campania, Umbria, Emilia e Lombardia. Il premio più lontano è arrivato a Capaci in provincia di Palermo. Sono stati premiati tre uomini e tre donne, ai quali sono stati spediti prestigiosi prodotti tipici di Piacentini: salumi dop offerti dal Salumificio La Rocca di Castell’Arquato e Vini doc della Cantina Valtidone di Borgonovo. Altri due atleti, residenti uno a Trento e l’altro a Lecco, hanno vinto un pernottamento per 2 persone in camera doppia con colazione presso Hotel Ovest grazie a Group Hotel Piacenza.

Sabato mattina sono stati consegnati i premi consistenti in Buoni Spesa Decathlon, prodotti tipici del salumificio La Rocca e della Cantina Valtidone, buoni benzina di LTP spa. Alle premiazioni hanno partecipato, oltre a tutti i rappresentanti delle scuole-associazioni premiate, il Questore di Piacenza Filippo Guglielmino, Il Consigliere del Comune di Piacenza Sergio Pecora, la Dirigente sez. Anticrimine della questura di Piacenza Maria Pia Romita, il direttore di Decathlon Jeremy Direz, Ernesto Grillo per Progetto Vita, Nanda Cerri e Rachele Agrò.

Premiate le sei Direzioni didattiche.

ISTITUTO COMPRENSIVO DI RIVERGARO

5°CIRCOLO di PIACENZA

7 CIRCOLO DI PIACENZA

8 CIRCOLO DI PIACENZA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIANELLO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROTTOFRENO

Premiato il miglior Video, realizzato da Marco Pontiroli dalla provincia di Pavia

Premiata la miglior foto, realizzata Annalisa Pagani dalla provincia di Piacenza

Premiate Associazioni podistiche, sodalizi e palestre della città

GP CASALESE

ASD PLACENTIA

GP BORGONOVESE

ANDREA E I CORSARI

ITALPOSE GOSSOLENGO

ASD BIPEDI VIGOLZONE

ASD GINNIC CLUB PIACENZA

FIASP CPM

Sono stati premiati inoltre l’Avis Piacenza, il Gruppo aziendale Cral di Crédit Agricole Italia, ed il gruppo formatosi con appartenenti alla Polizia di Stato

Il Comunicato Unicef – La partecipazione delle scuole alla Placentia Half Marathon, edizione virtuale, è stata molto significativa ed entusiasta. Ben SEI Circoli e Istituti Comprensivi hanno voluto sperimentare l’opportunità di utilizzare la tecnologia per iscriversi scegliendo di camminare dal 3 maggio al 9 maggio e monitorando i km percorsi : ISTITUTO COMPRENSIVO DI RIVERGARO,ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROTTOFRENO , ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIANELLO, DIREZIONI DIDATTICHE DEL QUINTO,SETTIMO,OTTAVO CIRCOLO di Piacenza. In alcuni casi, come per la scuola Pezzani, si è arrivati fino a 610 km , sommando le distanze del cammino di ben 19 classi.

Così genitori, insegnanti, nonni, alunni delle scuole primarie di RIVERGARO, NIVIANO, QUARTO, SAN NICOLO’, CALENDASCO, GRAGNANO, ROTTOFRENO, GAZZOLA, VITTORINO DA FELTRE, DON MINZONI, CARELLA, delle scuole d’INFANZIA DANTE , COLLODI ,ROTTOFRENO, delle scuole MEDIE di RIVERGARO, SAN NICOLO’, GRAGNANO si sono ritrovati a celebrare la gioia di muoversi di nuovo mettendo in campo ben 1918 ragazzi .

Diversi di questi istituti hanno coinvolto anche i genitori in una raccolta d’offerte a sostegno dei progetti promossi da UNICEF ITALIA per combattere la pandemia COVID 19 volta garantire ai paesi in emergenza un’equa dose di vaccini, materiale sanitario di protezione, trasporto e distribuzione delle dosi, formazione di operatori sanitari garantendo un aiuto pari a 1000 euro

Altre donazioni sono state effettuate dai partecipanti alla Virtual PHM per altri 1450 euro

IL COMITATO DI PIACENZA Per UNICEF -ONLUS, a nome della Presidente LIDIA PASTORINI ringrazia gli organizzatori, le scuole e i benefattori.