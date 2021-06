Il Comandante della Brigata Genio, Generale di Brigata Luigi Postiglione, si è recato in visita al 2° Reggimento Genio Pontieri.

Nei giorni scorsi, l’Ufficiale Generale è giunto alla caserma “Filippo Nicolai” di Piacenza dove, accolto dal Comandante di Reggimento, Colonnello Federico Collina, dopo aver ricevuto gli onori da un picchetto in armi, ha reso omaggio alla Bandiera di Guerra del Reggimento e preso parte ad un briefing illustrativo sulla storia, compiti e peculiarità del 2° Pontieri. In particolare, sono state illustrate attività come le operazioni homeland security sull’Emilia Romagna, l’addestramento pontieristico, i lavori del Genio e l’impiego del personale sanitario sul fronte del contrasto all’emergenza pandemica.

Foto 2 di 2



Successivamente, il Generale Postiglione ha visitato le infrastrutture della Caserma e incontrato una rappresentanza del personale civile e militare del Reggimento schierato a ranghi ridotti, riconoscendo il rilievo degli importanti risultati raggiunti, soprattutto nell’Operazione “Strade Sicure”, conclusasi per il Comando di Reggimento il 17 giugno scorso. La visita si è svolta nel pieno rispetto delle misure di contenimento previste per il contrasto alla diffusione del Covid.