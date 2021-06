Visita guidata per la terza età alla Basilica di San Sisto e alla mostra sulla Madonna Sistina

Doppio appuntamento, martedì 8 e giovedì 10 giugno, nell’ambito del ciclo di incontri dedicati alla terza età. Dopo la proposta, nell’aprile scorso, di un percorso virtuale per cogliere i dettagli inediti del quadro “Madonna Sistina” di Raffaello, l’Ufficio Attività Socio-ricreative del Comune di Piacenza propone un itinerario nel cuore della Basilica di San Sisto, che custodì la celeberrima opera di Raffaello fino al 1754, quando fu venduta all’Elettore Augusto III di Sassonia.

La visita guidata è affidata a Luca Maffi della cooperativa Cooltour che condurrà i partecipanti in un percorso allestito appositamente, tra ambienti aperti e ricostruzioni virtuali, alla scoperta del grande patrimonio artistico di cui è depositario il complesso monastico di San Sisto e del suo dipinto di cui ne espone la copia. La “Madonna Sistina”, altrimenti detta “Madonna di San Sisto”, attualmente conservata nella Gemäldegalerie Alte Meister di Dresda, in Germania, fu commissionata dai monaci neri di S. Sisto per la chiesa omonima di Piacenza tra il 1512 ed il 1513. Un luogo che resta per la storia un crocevia di cultura tra Medioevo e Rinascimento.

Per poter partecipare è necessario iscriversi, esclusivamente telefonando all’ufficio Attività Socio-ricreative al numero 0523.492724 (cui ci si può rivolgere anche per ulteriori informazioni) tra le 8.30 e le 12.30 a partire da oggi, venerdì 4 giugno, fino a esaurimento dei posti disponibili. Il costo dell’ingresso, comprensivo della visita guidata, è di 10 euro.