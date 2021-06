Visite guidate alla scoperta di Piacenza, per rilanciare turismo e cultura

Un ricco calendario di visite guidate alla scoperta di Piacenza.

L’iniziativa – che partirà a luglio e proseguirà fino a questo autunno – è frutto del bando che l’Amministrazione comunale aveva finanziato per promuovere e favorire la ripresa del settore turistico, duramente colpito dalle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria. Ad illustrare itinerari e dettagli del programma, nella suggestiva location del terrazzo del Teatro Municipale – che sarà tra i luoghi toccati dalle visite – sono intervenuti nella mattinata del 22 giugno l’assessore alla Cultura Jonathan Papamarenghi, il direttore della Fondazione Teatri Cristina Ferrari, una rappresentanza delle guide turistiche coinvolte ed Eliana Dragoni dell’Ufficio Iat del Comune di Piacenza, che sarà il punto di partenza della maggior parte dei percorsi e il fulcro per informazioni e prenotazioni.

“Piacenza sta vivendo con entusiasmo questa ripartenza – ha detto Papamarenghi -. In questo senso, questa iniziativa è un’ulteriore occasione per il rilancio della città. Per i giovani fino a 16 anni – ha aggiunto – le visite guidate saranno gratuite: i ragazzi, infatti, devono essere i primi ad innamorarsi delle nostre bellezze”. “L’amministrazione sempre più dimostra di voler fare sistema – ha affermato invece Ferrari -. Mi auguro che l’apertura del Teatro Municipale per delle visite guidate, come del resto avviene per i teatri di altre città della Regione, possa essere non solo una sperimentazione limitata a questa iniziativa, ma diventi abitudine. Questo teatro non è solo un luogo dove si ospita musica, ma anche un museo e un’opera architettonica di grande interesse. Cultura e turismo possono, e devono, sempre più dialogare”.

In rappresentanza delle guide turistiche è intervenuta Sara Gardella. “Raccontare Piacenza – ha evidenziato – non è semplicemente raccontare un lungo e dimenticato passato, ma bensì qualcosa di attuale e ancora vivo. Un esempio: proprio l’altro giorno stavo mostrando ad un gruppo di turisti l’itinerario dove passava secoli fa la via Francigena e, proprio in quel momento, dietro di noi è sbucato un pellegrino: segno che passato e presente sono in continuo dialogo”.

Per informazioni e prenotazioni: ufficio IAT di Piazza Cavalli 10 (angolo via Calzolai). Contatti: tel. 0523/492001

email: iat@comune.piacenza.it. Alta stagione, fino al 31 ottobre aperto lunedì 10-13 e da martedì a domenica 10-18.30; Bassa stagione, dal 1 novembre al 28/29 febbraio, aperto da martedì a domenica 10-17, lunedì chiuso. Prenotazione obbligatoria e costo di € 3,00 per ogni singolo partecipante alla visita guidata (gratuito per i bambini fino a 16 anni d’età compiuti). Le visite guidate avranno durata massima di 1 ora e 30 minuti e partiranno quasi tutte dall’ufficio IAT.

Con inizio venerdì 25/6 e per tutto il mese di luglio

A) “Piacenza classica”, tour del centro storico:

dal martedì al venerdì alle 18.00

sabato e domenica alle 10.30

B) “Alla scoperta delle origini romane di Piacenza”, visita al nuovo allestimento del Museo archeologico di Palazzo Farnese: giovedì e venerdì alle ore 16.30

C) “I tesori della Ricci Oddi e la Signora di Klimt: dal 10 luglio (dopo inaugurazione del nuovo allestimento del 3/7)

sabato 11.00 e 16.30

domenica 11.00 e 15.00

D) “Il Teatro Municipale di Piacenza” : tutti i sabati pomeriggi del mese di luglio alle 15.00

PERCORSI TEMATICI in occasione di particolari eventi e da settembre con calendario in via di definizione

– “La Chiesa del Carmine: ritorno al futuro”

– “Pilastri della terra a Piacenza: le chiese romaniche”, tour nella storia medioevale della città: San Savino, Duomo e Sant’Antonino.

– “Piacenza barocca”, tour alla scoperta dei gioielli di quest’epoca nei vari punti della città: Piazza Cavalli e i suoi simboli, Palazzo Mandelli, l’oratorio della morte con i Bibiena, il cancello di Palazzo Farnese, Palazzo Costa e il piccolo Museo della poesia.

– “Piacenza Liberty: un percorso tra palazzi nobili, con cancelli e balconi in ferro battuto”, il tour include: Filodrammatici (esterno), Casa Milza, Pensilina dell’Albergo San Marco, Scuola Romagnosi.

– “Piacenza rinascimento tra Emilia e Lombardia” il tour comprende: San Sepolcro (esterno), Santa Maria di Campagna (esterno e interno) Collegio Morigi

– “Le signore del Ducato Margherita ed Elisabetta “, il tour comprende: San Sisto con la tomba di Margherita, Palazzo Farnese esterno ed eventualmente plastico, visita ai Fasti Farnesiani di Elisabetta

Le iniziative potrebbero subire variazioni; trovate tutte le informazioni aggiornate sul sito VISITPIACENZA.IT, https://visitpiacenza.it