Volley Academy Piacenza supera di forza Bologna (3-0) e accede alle finali under 17

La CRAI Volley Academy Piacenza vince la semifinale delle Final Four regionali femminili Under 17 contro la VTB Berna Bologna e dunque, nel pomeriggio, si giocherà il titolo regionale nella finale che vedrà contrapposte le piacentine all’Anderlini Modena.

VAP che si aggiudica con merito la gara, grazie a una prestazione di grande qualità tecnica oltre che di grande determinazione e concentrazione. Primo set inizialmente combattuto, con le atlete ospiti che ribattono colpo su colpo alle locali, poi le verdiblu prendono il largo attaccando a spron battuto e andando a murare le avversarie in diverse occasioni. Secondo e terzo parziale molto meno equilibrati, con le ragazze di coach Sazzi autrici di una partita a tratti spettacolare, condita da giocare di grande classe sia in fase di attacco che in fase di difesa.

Alle ore 17, al centro sportivo “La Bellotta” di Pontenure, la finale contro Anderlini Modena.

CRAI VOLLEY ACADEMY PIACENZA – VTB BERNA BOLOGNA 3 – 0 (25-17, 25-10, 25-10)