Volley Academy Piacenza vince il titolo regionale U17, battuta Modena

CRAI VAP PIACENZA – ANDERLINI MODENA (25-18, 25-22, 25-15) FINALE FINAL FOUR UNDER 17 REGIONALE

La Volley Academy Piacenza è campione regionale Under 17. Le ragazze di coach Sazzi hanno infatti superato le avversarie dell’Anderlini Modena al termine di una gara combattuta e molto ben giocata da entrambe le squadre.

Nei primi due set si assiste a un continuo botta e risposta tra le due squadre: il risultato è una partita spettacolare e ricca di splendidi gesti tecnici.

Le padrone di casa la spuntano in entrambi i tempi grazie a una prestazione pressoché perfetta sia in attacco che in difesa.

L’ultimo set e’ invece dominato dalle piacentine, brave a sfruttare i pochi punti deboli delle ospiti.

Tutta la Volley Academy Piacenza abbraccia forte e dedica la vittoria alla giocatrice verdeblu Margot Marchetti, uscita dal campo durante il secondo parziale a causa di un infortunio.