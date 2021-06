Si è tenuta sabato 5 giugno, presso la sede della Coro Marketing a Rottofreno, la conferenza stampa di presentazione delle Final Four Under 17 regionali femminili di volley, organizzate dalla Volley Academy Piacenza (che prenderà parte alle finali con la sua formazione Under 17) e che si disputeranno domenica 20 giugno.

Corrado Marchetti, presidente Volley Academy Piacenza, ha commentato: “Desidero ringraziare innanzitutto il Comitato Territoriale della FIPAV per il grande aiuto che ci è stato dato per presentare la nostra candidatura alla FIPAV CRER. Allo stesso tempo voglio dire grazie alla FIPAV CRER per averci assegnato l’organizzazione di queste Final Four. Grazie anche a sponsor e autorità locali che sono sempre al nostro fianco. Per la VAP è stata una grande stagione che speriamo si possa concludere nel migliore dei modi”. Silvano Brusori, presidente FIPAV CRE, ha affermato: “Ringrazio la Volley Academy Piacenza e in particolare il presidente Corrado Marchetti, per quello che sta costruendo a livello giovanile. Comunque andrà a finire, domenica 20 giugno sarà una splendida giornata di sport”.

Foto 2 di 2



Ana Maria Cadamuro, vicepresidente FIPAV Comitato territoriale Piacenza, ha detto: “Sostituisco il presidente Cesare Lucca che non è riuscito a partecipare a causa di impegni personali. Il presidente Lucca ha voluto fortemente che l’organizzazione di queste Final Four venisse affidata alla Volley Academy Piacenza come riconoscimento per il grande lavoro svolto dalla società in questi anni”. Presente anche Stefano Cavalli, assessore allo sport Comune di Piacenza. “Il fatto che l’organizzazione delle Final Four Under 17 femminili regionale sia stata assegnata alla VAP – le sue parole -, dimostra come Piacenza, ancora una volta, sia in prima linea quando si parla di pallavolo. È importante che ci siano dirigenti sportivi che tengano alto il nome di Piacenza nell’ambito sportivo. Chiudo con un grande in bocca al lupo alla VAP, società che sta portando avanti un progetto estremamente ambizioso”.

Alla soddisfazione per l’organizzazione delle Final Four a Piacenza, si è aggiunto Robert Gionelli, delegato provinciale CONI. “Grazie al presidente Marchetti per l’impegno – ha dichiarato -. Gli appuntamenti degli ultimi mesi dimostrano quanto Piacenza sia sempre più al centro del mondo dello sport. Veniamo da un periodo complicato ed eventi sportivi di alto livello come questo servono a fare riavvicinare i giovani allo sport”. La giornata si è chiusa con un simposio serale, offerto agli sponsor della manifestazione presso la società Nino Bixio, con autorità varie ed allietato da musica e canto.