We stop covid, protocollo tra Ausl e Rotary per creare task force di volontari contro il virus

Venerdì 4 giugno alle ore 10 nella sala biblioteca dell’ospedale ci sarà la firma del protocollo d’intesa tra l’Azienda Usl di Piacenza e il Rotary per il progetto “We Stop Covid”.

L’attività del Rotary non si è certo fermata in tempi di pandemia, anzi semmai si è incrementata: i Rotary Club del Gruppo Piacentino, in collaborazione con il Distretto 2050 diretto dal Governatore Ugo Nichetti, oltre ad aver organizzato svariati importanti interventi rivolti alla sanità e all’emergenza sociale, desiderano anche partecipare attivamente in prima linea alla campagna vaccinazioni, unica vera soluzione nella lotta al Covid-19. La AUsl per velocizzare le vaccinazioni ha bisogno di volontari, di personale sia Medico e Infermieristico, sia di accoglienza, smistamento, raccolta e compilazione protocolli, ed è per questo che tutti i Rotary Club del Gruppo Piacentino si sono mobilitati per organizzare una task force di volontari a supporto della sanità. “Ci siamo sentiti in dovere di dare il nostro contributo nell’operatività a livello personale, ognuno per le proprie competenze e disponibilità, abbiamo già quasi del tutto debellato la poliomielite nel mondo con la nostra associazione, ci è sembrato ovvio affiancare in prima linea gli operatori del nostro Servizio Sanitario per velocizzare l’inoculazione del vaccino a più popolazione possibile. – dice Maria Grazia Sabato Past President del Rotary Club Piacenza Sant’Antonino e delegata di zona dell’Unità di Protezione Civile (insieme a Riccardo Cioce del Rotary Club Valli Nure e Trebbia) – Abbiamo lanciato la campagna WE STOP COVID per arruolare Volontari, abbiamo già raccolto molte adesioni e perfezionato un accordo Rotary-AUsl Piacenza per tutelare tutte le parti e poter operare serenamente; è previsto una formazione e un addestramento e finalmente potremo dare un contributo decisivo per debellare il Virus.”

C’è stata grande collaborazione da parte del Direttore Generale AUsl Ing. Luca Baldino, della Dott.ssa Anna Maria Andena (Direttore del Distretto ASL di Piacenza) nella stesura dell’accordo, che la Sabato ha redatto con il prezioso aiuto di Claudio Cambedda (Vicepresidente del RC Rodengo Abbazia e Referente Distrettuale del Progetto di Protezione Civile), e con il supporto distrettuale di Walter Casali (Rotary Club Pavia, coordinatore Azione Professionale e Distrettuale Distretto 2050) e dello stesso Ugo Nichetti.

“Un punto di forza di noi Rotariani – conclude Maria Grazia Sabato – è proprio la flessibilità e la capacità di modularci e organizzarci velocemente anche in casi di emergenze drammatiche come quella che ci ha travolti ormai da quasi due anni, grazie alle varie professionalità e competenze dei singoli, contando quindi su una struttura sempre preparata alle più disparate evenienze, e soprattutto con lo spirito di collaborare attivamente nel territorio, affiancando e supportando le Istituzioni.”