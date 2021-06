Weekend di gare e medaglie per l’Atletica Piacenza

Due giorni di gare per i ragazzi dell’Atletica Piacenza, che ha anche organizzato due meeting, uno giovanile e uno assoluto il weekend del 19 e 20 giugno e partecipato ad un terzo, sempre assoluto, a Parma.

Al meeting Assoluto di Piacenza, con un’iscrizione record di oltre 400 atleti, i biancorossi sono riusciti ad esprimersi su altissimi livelli. Eleonora Nervetti ha dimostrato il suo ottimo stato di forma vincendo i 100m in 11”95. Doppietta nei 3000m, con il record personale e oro di Giovanni Tuzzi, 8’29”30, seguito da Elia Rebecchi, 8’53”31 e argento. Bel secondo posto con record personale per Vittoria Ferrari, che ha superato le barriere nel giro di pista in 1’04”14.

Lorenzo Cesena ha conquistato la medaglia di bronzo nei 400hs, corsi in 53”74. Sebastiano Labò ha conquistato la seconda piazza nel getto del peso Juniores, scagliando l’attrezzo a 14,01m.

Bel secondo posto anche per Paolo Montani, che ha lanciato il disco a 30,73m.

La staffetta 4×100 uomini composta da Palladini, Perazzoli, Catelli e Adeleke ha ottenuto la medaglia di bronzo con il tempo di 45”33. Anche la 4×100 femminile composta da Diop, Colagrande, Bonelli e Mozzi è giunta terza in 57”50. Terzo posto anche per Monia Harbi, che ha corso gli 800m in 2’20”55.

AL meeting assoluto di Parma, spicca il risultato di Samuel Signaroldi, terzo sui 110hs Allievi con il tempo di 14”96.

Al meeting giovanile, tenutosi sempre a Piacenza, si segnala l’oro di Andrea Palazzina nel lancio del martello Cadetti, grazie ad un lancio a 39,04m, suo primato personale.

Ottima prova di Chiara Sverzellati, che ha sfondato il muro dei 10” sui 80m Cadetti, correndo la distanza in 9”8. Nella stessa gara, si sono piazzate al secondo e terzo posto rispettivamente Sofia Cefalotti, 10”3, e Sveva Russo ex aequo con Veronica Cino, entrambe 10”7. Primo posto anche per Lisa Russo, 7’00”1 sui 2000m Cadette e record personale. Anche Anna Pissarotti si è migliorata e ha vinto la medaglia d’oro avendo corso i 300hs Cadette in 45“8. Argento di Gabriele Taschieri, 46”4 sui 300hs Cadetti.

Medaglia di bronzo per Tommaso Apponi, che nel salto in lungo Cadetti ha sfiorato i 5m, atterrando in sabbia a 4,94m.