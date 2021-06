Weekend intenso per Metronotte Piacenza: sventati due tentati furti, fermato un ladro in un centro commerciale

Weekend intenso, tra controlli e segnalazioni, per gli uomini di Metronotte Piacenza.

Sabato 29 maggio – riporta l’istituto di vigilanza -, prima dell’alba, è scattato l’allarme presso uno stabilimento a Cortemaggiore: dopo aver avvistato tre persone, tramite video in Centrale Operativa, gli uomini di Metronotte sono subito intervenuti. Giunti sul posto hanno trovato alcune telecamere oscurate con sacchi neri; l’arrivo di Carabinieri e Polizia ha quindi messo in fuga i malintenzionati. Nessuna porta o finestra è stata forzata. Sempre sabato, ma al pomeriggio, una pattuglia del servizio di vigilanza è intervenuta presso la Galleria Borgofaxhall, zona stazione, in seguito ad un furto in un negozio: il ladro è stato fermato e preso in consegna dai Carabinieri.

Infine, nella notte tra sabato e domenica, la Centrale Operativa di Metronotte è stata allertata da un segnale di intrusione, proveniente da un bar in via dei Mille a Piacenza. La pattuglia è arrivata sul posto in 3 minuti, riscontrando effettivamente un tentativo di effrazione della porta d’ingresso. L’arrivo dei vigilanti ha messo in fuga 4 persone: una di queste è stata fermata e trattenuta dalla Polizia.