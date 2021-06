Weekend con cielo in prevalenza sereno nel piacentino, con qualche annuvolamento e possibili piogge sui rilievi. Temperature estive, con massime fino a 34 gradi.

Questo in sintesi il quadro meteorologico presentato da Arpae: sabato 12 giugno è prevista una mattinata serena o poco nuvolosa, sui rilievi nuvolosità variabile; nel pomeriggio in pianura nuvolosità variabile, sui rilievi temporanei annuvolamenti con possibili piogge isolate e di breve durata; dalla sera in pianura sereno, sui rilievi cielo velato per nubi alte. Le temperature minime del mattino saranno comprese tra 15° sui rilievi e 19° in pianura; mentre le massime pomeridiane tra 24° sui rilievi e 32° in pianura.

Domenica 13 giugno, al mattino è previsto cielo velato per nubi alte, sui rilievi sereno o poco nuvoloso; nel pomeriggio in pianura cielo velato per nubi alte, sui rilievi temporanei annuvolamenti con possibili piogge isolate e di breve durata; dalla sera sereno. Minime del mattino tra 16 gradi sui rilievi e 20 gradi in pianura. Massime pomeridiane comprese tra 25 gradi sui rilievi e 34 gradi in pianura.