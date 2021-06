Yama Arashi, domenica stage di Muay Thai con il maestro Davide Carlot

Domenica formativa di spessore in arrivo a Piacenza, dove nella palestra Yama Arashi si terrà uno stage di Muay Thai con il maestro Davide Carlot, consigliere federale Federkombat e dirigente di settore Muay Thai. La giornata si dividerà in due momenti, con due ore al mattino (dalle 10 alle 12) e altrettante al pomeriggio (dalle 14 alle 16). Nel primo, si punteranno i riflettori sulla conoscenza delle tecniche e sulle basi della Muay Thai, oltre alle tradizioni della stessa, nello specifico storia e danza propiziatoria prima del combattimento, la spiegazione del significato degli amuleti e il loro utilizzo. Nel pomeriggio, invece, per i più esperti si analizzeranno le tecniche di gomito, clinch e ginocchio, con le varie applicazioni in gara e nella difesa personale.

“Nonostante – le parole del maestro Gianfranco Rizzi, direttore tecnico della Yama Arashi – la Muay Thai sia stata conosciuta alla grande platea per il suo lato sportivo (i combattimenti), in realtà la Federazione mondiale ha sempre tenuto in alta considerazione la sua storia di 2000 anni. In quella che oggi è la Thailandia, prima dell’avvento delle armi, l’esercito era addestrato a combattere usando le tecniche micidiali della Muay Thai. L’IFMA (International Federation of Muaythai Associations) è la federazione internazionale di settore riconosciuta dal Re di Thailandia e ora è sempre più vicina al pieno riconoscimento da parte del Comitato olimpico internazionale (CIO)”. Quindi aggiunge. “Durante il lockdown, ho seguito il corso federale a Bologna e ho ottenuto il brevetto di insegnante di Muay Thai, rilasciato proprio dal maestro Carlot che ora avremo l’onore di ospitare a Piacenza. Questo appuntamento vuole essere il primo passo di un percorso che ha l’obiettivo di promuovere questa affascinante disciplina anche a Piacenza”.