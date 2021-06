Zeroemission, tutto pronto per il taglio del nastro a Pc Expo “La fiera della ripartenza”

Inaugura mercoledì 23 giugno al polo fieristico di Piacenza Expo Zeroemission 2021, la fiera B2B dedicata alla produzione elettrica, all’accumulo e alla mobilità a zero emissioni.

Alla manifestazione, che proseguirà anche giovedì 24 giugno, sempre con orario 9-18, si sono dati appuntamento i protagonisti del mondo delle energie rinnovabili e della mobilità a impatto zero: per le oltre 100 aziende espositrici si tratterà di un “ritorno in presenza” in grande stile, la prima vera occasione, dopo il lungo stop dell’ultimo anno, per incontrare fornitori, potenziali clienti e buyers in un unico evento specificamente dedicato alle tecnologie e ai prodotti innovativi del settore. “È la fiera della ripartenza – è il commento di Elena Baio, vicesindaco di Piacenza – è come ricominciare tutto da zero e lo si fa con una fiera dedicata a un settore storicamente importante per Piacenza. Cinque saloni tematici e un programma fitto di eventi offriranno un approfondimento al tema che tocca diverse questioni legate alle tecnologie sostenibili, come la valorizzazione delle risorse di produzione da fonti rinnovabili e le iniziative di ricerca e innovazione nazionali e internazionali”.

SOLAR+ 2021, INVERTER WORLD 2021, BATTERY WORLD 2021, EV ELECTRIC VEHICLES WORLD 2021 e H2 HYDROGEN & FUEL CELLS 2021 riuniranno per due giorni tutte le filiere produttive riferite all’energia prodotta da fonti energetiche sostenibili – fotovoltaico, inverter, batterie e accumulo, veicoli elettrici, idrogeno -, proponendo anche 14 sessioni di approfondimento e più di 80 interventi organizzati in collaborazione con Politecnico di Milano-Dipartimento di Energia e RSE-Ricerca di Sistema Energetico, disponibili anche in streaming. I visitatori potranno inoltre prendere parte a dimostrazioni dal vivo e anteprime, test drive esclusivi con veicoli elettrici e ibridi a due e quattro ruote delle principali case automobilistiche mondiali, presentazioni di tecnologie, servizi e prodotti innovativi, il tutto all’insegna di un futuro più sostenibile.

Un’area dedicata del padiglione 1 di Piacenza Expo ospita infine in compresenza la 17a edizione di Power Fortronic, l’unico evento italiano dedicato all’elettronica di potenza, organizzato da Tecno con il supporto di Assodel (Associazione Distretti Elettronica – Italia): focus dell’edizione 2021 è una delle aree più strategiche per il mercato dell’elettronica, l’automotive e l’elettrificazione della mobilità, in sinergia con il salone di Zeroemission 2021 Ev Electric Vehicles World.

La pre-registrazione – che consente di accedere gratuitamente, in totale sicurezza e senza code all’area espositiva e alle sale incontri, resterà attiva sul sito della manifestazione fino alle 17 di giovedì 24 giugno.