139 contagi nell’ultima settimana, incidenza a 49. Oltre 700 persone in quarantena e isolamento

Covid, per la terza settimana consecutiva crescono i contagi nel piacentino: sono state 139 le nuove diagnosi registrate negli ultimi sette giorni (12-18 luglio) in provincia di Piacenza, contro le 82 di quella precedente (+69,5%). Il tutto a fronte di circa 9mila tamponi effettuati (positivo l’1,5% dei test).

E’ quanto viene riportato nell’ultimo report Ausl (LEGGI) sull’andamento dell’epidemia sul territorio. In deciso aumento anche i casi anche in Emilia Romagna, (+109,1%) e Lombardia (+98,6%). Il dato nazionale fa invece segnare un +103,3%.

49 POSITIVI OGNI 100MILA ABITANTI – Nell’ultima settimana a Piacenza si sono registrati 49 positivi ogni 100mila abitanti, valore decisamente più alto della media regionale (26) e nazionale (27). Ricordiamo che la soglia per la zona gialla è di 50 positivi per 100mila abitanti, anche se sono attualmente in discussione nuovi parametri. L‘incidenza maggiore è nella fascia 18-40 anni (106 casi ogni 100mila abitanti), seguita da quella 0-17 (65).

DECESSI – Nessun decesso per la quarta settimana consecutiva.

CRA – Per la decima settimana consecutiva non si registrano nuove diagnosi nelle Cra, né tra gli ospiti né tra gli operatori.

QUARANTENA – Continua a crescere risalita anche il numero delle persone attualmente in quarantena o isolamento, passate in sette giorni da 460 a 722.

OSPEDALE – Tre la media giornaliera degli accessi al Pronto Soccorso di pazienti covid-like, mentre i ricoveri alla data dell’11 luglio sono tredici.

VACCINAZIONI – Prosegue intanto la campagna vaccinale sul territorio: sono state somministrate complessivamente 292.212 dosi. Gli assistiti con almeno una dose salgono a 157.998 (su 282.982); la percentuale di vaccinati rispetto agli assistiti è del 55,8% che sale al 61,4% se si considerano solo gli over 12.

OPEN DAY VACCINALI – Proseguono in provincia gli Open Day vaccinali promossi dall’Ausl di Piacenza di concerto con i sindaci del territorio.

Ecco il calendario dei prossimi appuntamenti

Martedì 20 luglio – Nibbiano – mercato

Domenica 25 luglio – Carpaneto Piacentino – mercato

Martedì 27 luglio – Vernasca – mercato

Giovedì 29 luglio – Gropparello – mercato

Domenica 1 agosto – Cortemaggiore – mercato

Martedì 3 agosto – Ponte dell’Olio – mercato

Mercoledì 4 agosto – Corte Brugnatella – mercato

Sabato 7 agosto – Bobbio – mercato

Domenica 8 agosto – Castel San Giovanni – mercato

Martedì 10 agosto – Ferriere – mercato

Mercoledì 11 agosto – Ottone – mercato

Giovedì 12 agosto – Farini – mercato

Venerdì 13 agosto – Lugagnano Val d’Arda – mercato –

Domenica 22 agosto – Pianello Val Tidone – mercato e fiera del cotechino