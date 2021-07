“Lo sblocco degli sfratti non crea nessuna emergenza abitativa”

“L’imminente sblocco degli sfratti non creerà criticità dal punto di vista dell’emergenza abitativa. Per ora si sbloccheranno solo i provvedimenti emessi prima della pandemia”.

Lo puntualizza in una nota Confedilizia Piacenza. “Il blocco degli sfratti non ha nessuna connessione con la situazione attuale e lo sblocco, almeno per quelle situazioni che hanno avuto origine ben prima dell’inizio dello stato di emergenza, è doveroso. Bisogna infatti chiarire che il blocco degli sfratti è una misura che per la quasi totalità è intervenuta su procedure esecutive intraprese, o comunque situazioni debitorie sorte, già prima della pandemia, situazioni quindi estranee all’emergenza sanitaria” sottolinea Confedilizia. Il blocco infatti sta creando serissimi problemi alle famiglie dei proprietari i quali, oltre a non percepire gli affitti, non possono tornare in possesso del proprio immobile e devono continuare a pagare le imposte e le spese condominiali”.

“Lo sblocco totale – afferma l’associazione – non determinerebbe alcuna emergenza abitativa, tutt’altro. Senza contare che, dallo sblocco, i tempi per i proprietari per tornare in possesso del loro immobile saranno ancora molto lunghi. L’emergenza oggi non è abitativa, ma è di natura sociale ed è dovuta alla situazione generale del momento, sanitaria ed economica. L’emergenza abitativa sul nostro territorio è scongiurata dal buon funzionamento del nuovo Accordo territoriale stipulato da Confedilizia con i sindacati inquilini, che contribuisce a calmierare il mercato e giova anche alla mobilità sul territorio, come ad esempio per le esigenze dei lavoratori, degli studenti, ecc…”.