A Fiorenzuola arriva l’attaccante esterno Blue Mamona

La società sportiva U.S. Fiorenzuola 1922 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo i diritti delle prestazioni sportive di Blue Mamona per la stagione di Serie C 2021/2022.

Mamona, classe 2002, è un attaccante esterno appena prelevato da parte della U.S. Cremonese dalla Vis Pesaro. Nell’ultima stagione, arrivato in prestito alla Vastese in Serie D Girone F a gennaio 2021, ha realizzato 8 reti in 22 presenze complessive.