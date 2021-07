A meno di un anno dal voto il consenso di Patrizia Barbieri al 57 per cento

A quattro anni dall’elezione a sindaco di Piacenza (e a meno di un anno dalle comunali del 2022) resiste il consenso di Patrizia Barbieri: al 57 %, meno un punto e mezzo dalla percentuale che le consentì di vincere al ballottaggio nel 2017 con il 58,5 %.

Il dato emerge dall’annuale rilevazione de “IlSole24Ore” che misura il gradimento dei sindaci mettendolo a confronto con l’elezione diretta delle urne: ne esce una classifica che vede il primo cittadino di Piacenza collocato al 22esimo posto, in compagnia di altri sindaci attestati sul 57 %: tra questi Dario Nardella di Firenze, Giancarlo Muzzarelli di Modena e Luca Vecchi di Reggio Emilia.

Il “Governance Poll” realizzato da Noto sondaggi (con un campione di 600 elettori per i comuni e 1000 per le regioni) per il quotidiano economico regala la prima piazza al sindaco di Bari Antonio Decaro con un invidiabile 65 % di consensi, seguito da Luigi Brugnaro (Venezia) e da Giorgio Gori (Bergamo). Ai primi posti della classifica troviamo quasi sempre sindaci di città medie o piccole, mentre se la cavano decisamente peggio quelli delle grandi città: agli ultimi tre posti si collocano i primi cittadini di Catania (Salvo Pogliese), Napoli (Luigi De Magistris) e Leoluca Orlando (Palermo).

Tornando a Piacenza, il consenso di Patrizia Barbieri – secondo il sondaggio del Governance Poll – è rimasto piuttosto stabile: l’anno scorso perdeva qualcosa in più (56,5 %) rispetto al voto del 2017, negli ultimi 12 mesi ha guadagnato un mezzo punto. Un segnale confortante per una ricandidatura che appare scontata per l’anno prossimo per il centrodestra.

Il “Sole” ha pubblicato anche la classifica di gradimento dei presidenti di Regione. Al primo posto c’è Luca Zaia, presidente del Veneto che addirittura incrementa il 70 % elettorale al 74, seguito del nostro Stefano Bonaccini che sale al secondo posto con il 60 % a fronte del 54 elettorale, mentre al terzo posto c’è Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia).