A Monticelli la “Pastasciuttata” antifascista di papà Cervi

Domenica 25 luglio, per la rassegna “Monticelli da leggere”, la biblioteca comunale di Monticelli d’Ongina presenterà, presso il circolo Arci Amici del Po, il libro di Claudio Arzani “Nelle fauci degl’Agnelli”.

L’autore dialogherà con Mario Miti, presidente della sezione ANPI di Monticelli d’Ongina alle ore 18.30. A seguire ore 20 “Pastasciuttata antifascista di papà Cervi” e ore 22 “La casa del vento” in concerto (combat folk). L’ingresso, sia per la presentazione che per il resto della serata è libero.