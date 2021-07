A Nibbiano festa di beneficenza organizzata da Avis a favore delle scuole

Una festa organizzata dalle sezioni Avis Alta Val Tidone e Pianello Val Tidone, insieme per sostenere spese e progetti della scuola materna di Nibbiano e della primaria di Trevozzo.

Musica con Dj Lelluzzo e il tipico panino locale gli ingredienti della serata “Batarò Party” di lunedì 19 luglio, in programma dalle ore 20 alla piscina comunale di Nibbiano nel rispetto delle norme anti-Covid: distanziamento e servizio ai tavoli. “Un’occasione per tornare alla normalità con cautela – spiega Michela Picchioni, presidente della sezione Alta Val Tidone –. Avis nei paesi di provincia è molto più di un gruppo di donatori di sangue, è un punto di riferimento per tutta la comunità, un’ associazione solidale che promuove eventi e vive il territorio”.