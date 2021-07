Domenica movimentata, quella appena trascorsa, a Ottone: due eventi hanno rallegrato la giornata e interessato giovani e meno giovani.

Per gli appassionati delle quattro ruote è arrivato per la prima volta in alta Valtrebbia il “Citroen Burton Tour”, raduno organizzato da Roberto Rossi, titolare di IDM, nell’ambito del Progetto Altavaltrebbia-DTE, che ha portato nella piazza di Ottone un notevole numero di auto che hanno appassionato curiosi, ma soprattutto intenditori. Le Burton hanno polarizzato l’interesse di molti; auto fantastiche, che ci ricordano tempi e modi ormai in disuso. È stata poi la volta del raduno “4×4 Off-Road”, organizzato da da off-road di Genova, su percorso naturale.

Entrambi i raduni, oltre a movimentare la bella piazza di Ottone, hanno dato la possibilità ai partecipanti di ammirare i paesaggi che il territorio del Comune offre e gustare specialità degli esercizi commerciali. Ad accogliere i protagonisti di questa giornata erano presenti il Vicesindaco Maria Lucia Girometta e il consigliere comunale Fabio Bardini. “Sono molto soddisfatta dell’esito di queste manifestazioni che vivacizzano il nostro bel Comune e richiamano turisti – eivdenzia Girometta -. Ottone offre, oltre a una bellezza paesaggistica, una storia e una cultura immense e prodotti enogastronomici che solo artigiani di qualità sanno offrire”.